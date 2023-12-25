Adana\'da Mustafa Hakkulu\'nun katili İsa Dumlu çıktı

ADANA (İHA) – Adana'da dere kenarında tabancayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Hakkulu'nun katili, arkadaşı İsa Dumlu çıktı. Dumlu'nun cinayeti itiraf etmesi üzerine evinde yapılan aramada, olayda kullandığı silah ele geçirildi.

Adana'da 11 gündür kayıp olan ve dere kenarında tabancayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Hakkulu'nun arkadaşı İsa Dumlu (27), Hakkulu'nu öldürdüğünü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında itiraf etti. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, itiraf sonrası harekete geçerek Dumlu'nun evinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri yayında cinayeti ve silahın yerini itiraf eden İsa Dumlu'nun evinde özel eğitimli köpekler ile arama yaparak cinayette kullanılan suç aletini buldu.

Olayla ilgili İsa Dumlu İstanbul'da gözaltına alınırken, Kozan'da da 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ADANA