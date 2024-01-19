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Adana'da oğlu tarafından vurulan kadın 54 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da oğlu tarafından vurulan kadın 54 günlük yaşam savaşını kaybetti

Adana'da oğlu tarafından başından tabancayla vurulan kadın 54 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli karısını da öldürürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde 'Bunu hak ettiler, pişman değilim' demişti.

Adana\'da oğlu tarafından vurulan kadın 54 günlük yaşam savaşını kaybetti
19.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:56
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Adana'da oğlu tarafından vurulan kadın 54 günlük yaşam savaşını kaybetti

Annesi ve karısını öldüren şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bunu hak ettiler, pişman değilim" demişti

ADANA - Adana'da oğlu tarafından başından tabancayla vurulan kadın 54 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli karısını da öldürürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olay, 26 Kasım 2023 tarihnde Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Kaya karşısındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına eşi Halime Kaya ile birlikte gitti. Eşi ve annesiyle mutfağa giren Nurettin Kaya, bir anda tabancayı çıkarttı. Ardından Nurettin Kaya, annesi Fahriye ve karısı Halime'yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken Nurettin Kaya kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime'nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya tedavi altına alındı.

"Parkta suç aletiyle yakalandı"

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheli Nurettin Kaya'nın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bir parkta oturan Nurettin Kaya suç aleti olan tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

"Hak ettiler, pişman değilim"

Şüpheli Nurettin Kaya'nın emniyetteki ifadesinde, " Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim" demesi dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Nurettin Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

54 günlük yaşam savaşı çeken Fahriye Kaya, gece saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da oğlu tarafından vurulan kadın 54 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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