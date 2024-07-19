Adana'da öğretmen eşini öldüren uzman çavuşun ağır yaraladığı spor eğitmeni bacanağı da olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da öğretmen eşini öldüren uzman çavuşun ağır yaraladığı spor eğitmeni bacanağı da olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetti

Adana'da yaşanan olayda, öğretmen eşini öldüren uzman çavuşun ağır yaraladığı spor eğitmeni bacanağı, 21 gün süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

19.07.2024 08:38
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Adana'da öğretmen eşini öldüren uzman çavuşun ağır yaraladığı spor eğitmeni bacanağı da olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) de isabet etti. Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayda ağır yaralanan Akdöker ise hastaneye kaldırıldı.

Kaçan Gökhan Çelik, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki boş bir evin damında saklandığı tespit edilmiş ve olaydan hemen sonra yakalanmıştı. Eve operasyon düzenleyen polis, hafif yaralı Çelik'i yakaladı. Emniyete götürülen Gökhan Çelik'in ifadesinde, "Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü" dediği öğrenilmişti.

Uzman çavuş Gökhan Çelik, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bacanağı 21 gün yaşam savaşına dayandı

Olayda başından vurulan Murat Akdöker, bölgedeki sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Akdöker, 21 gün boyunca verdiği yaşam savaşını gece kaybetti. Akdöker'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da öğretmen eşini öldüren uzman çavuşun ağır yaraladığı spor eğitmeni bacanağı da olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da öğretmen eşini öldüren uzman çavuşun ağır yaraladığı spor eğitmeni bacanağı da olaydan 21 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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