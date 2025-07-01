Adana\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde kırsal bir mahallede başlayan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını 14 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken, 250 hektar alan zarar gördü. Bölgedeki hasar havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Adana ve Osmaniye'ye bağlı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan helikopterle müdahale edilirken karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma yaptı. Kozan Belediyesi'nin de iş makineleri ve tanklarla su desteği verdiği bölgede ise birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Demirciler mevkiinde birçok evin çevresine kadar ulaştı. Ekiplerin gece yarısına kadar süren mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre yangında 2 ev ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binası hasar gördü. Ayrıca yangında yaklaşık 250 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Orman yangın söndürme ekipleri, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının geride bıraktığı kara örtü ve yanan ağaçlar acı tabloyu gözler önüne serdi.

Yangında evi son anda alevlerden kurtarılan Ahmet Aşçıoğlu, yaşadığı korku dolu anlattı. Aşçıoğlu; "Ekipler 5 dakika daha geç gelseydi evim tamamen yanacaktı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

3 helikopter, 2 uçak ile 73 araç ve 400 personelle söndürülen yangında, ekiplerin gün boyu soğutma ve tespit çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - ADANA