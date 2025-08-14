Adana\'da orman yangınlarının sönmesi için dualar edildi, kurban kesildi

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde orman yangınlarının bir an önce sönmesi ve orman şehitleri için dua edildi.

İlçeye bağlı Akoluk Mahallesi Camii'nin imam hatibi Muhammed Doğaç, vatandaşlarla birlikte orman yangınlarının söndürülmesi ve orman şehitleri için program düzenledi. İl müftüğülünün desteklediği programa Adana ve Feke Orman yangın söndürme ekipleri de katıldı. Program devam eden orman yangınlarının söndürülmesi ve yangınlarda şehit olan orman görevlileri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Daha sonra kurban kesimi yapıldı.

İmam hatip Muhammed Doğaç, "Adana İl Müftülüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte, cennet vatanımızın çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarının sönmesi ve yangınlarda şehit olan orman görevlilerimizi dualarla anmak istedik" dedi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, orman yangınları ve diğer felaketlerden ülkemizin korunması temennisinde bulunarak, programı düzenleyenlere teşekkür etti. - ADANA