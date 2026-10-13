Adana'da otomobilde gizlenmiş 110 bin captagon hap bulundu, şüpheli tutuklandı. - Son Dakika
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Adana'da otomobilde gizlenmiş 110 bin captagon hap bulundu, şüpheli tutuklandı.

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Adana\'da otomobilde gizlenmiş 110 bin captagon hap bulundu, şüpheli tutuklandı.
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Narkotik ekiplerinin Adana'da şüphe üzerine durdurduğu otomobilde torpido, vites kutusu ve yedek lastiğe gizlenmiş 110 bin captagon hap bulundu. 'Maddelerden bilgim yok' diyen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir aracın torpido, vites kutusu ve yedek lastiğinden 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, "Maddelerden bilgim yok" diyerek kendisini savunsa da çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, narkotik köpeğiyle birlikte araçta yaptıkları incelemede torpido, vites kutusu ve yedek lastiğe gizlenmiş 110 bin captagon hap buldu. Gözaltına alınan şüpheli T.T., emniyetteki ifadesinde, "Maddelerden bilgim yok, benim değil, suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendisini savundu. T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaNarkotikGüvenlikGüncelAdanaSon Dakika

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