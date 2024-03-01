Adana'da park halindeki motosikleti böyle çaldılar
Motosiklet hırsızı polisten kaçamadı
ADANA - Adana'da park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli polis tarafından yakalanıp tutuklandı.
Olay, 26 Şubat tarihinde Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ferdi D., S.G.'ye ait park halindeki motosikletini çalmaya karar verdi. Şüpheli, motosikletin direksiyon kilidini kırıp motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı Ferdi D.'in yaptığını belirledi. Şüpheli daha sonra evine yapılan operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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