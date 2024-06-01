Adana'da yol kapatıp ateş yakan 15 PKK'lı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da yol kapatıp ateş yakan 15 PKK'lı tutuklandı

Adana\'da yol kapatıp ateş yakan 15 PKK\'lı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına yol kapatma ve eylemlerde molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı kullanan 15 kişiyi tutukladı. Şüphelilerin evlerinde tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin eylemlerini cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

01.06.2024 09:48
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Adana'da yol kapatıp ateş yakan, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı ile eylemlerde bulunan 15 PKK'lı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına 21 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde yol kapatıp ateş yakan ve eylemlerinde molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 38 kişinin kimliği belirlendi. Ekipler şafak vakti operasyon yaparak söz konusu şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Molotofkokteyli ve EYP'li eylemlerini kaydetmişler

Yakalanan şüpheliler, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda ve Obalar Caddesinde molotofkokteyli ile EYP'li eylemlerini cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyasında paylaştığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da yol kapatıp ateş yakan 15 PKK'lı tutuklandı - Son Dakika

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