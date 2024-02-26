Adana\'da Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı

Adana'da polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anasınıfı öğrencilerine polis meslek tanıtımı yaparak, çocuklara olaylar karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Polis, bilgilendirmenin ardından, çocuk polis kimliği hediye etti. - ADANA
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Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Enver Elatan ise hastaneden çıktıktan sonra TIR kazasında can verdi. Baba ve oğlun cenazeleri beraber defnedildi.
Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri olan "Baron" lakaplı Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti. 19'uncu yüzyılın Yahudi aleyhtarı karikatürlerinden koronavirüs salgınına birçok komplo teorisinin başrolünde yer alan Rothschild ailesinden yapılan açıklamada Jacob Rothschild'in Yahudi geleneklerine uygun olarak defnedileceği ifade edildi.
Uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevinde hükümlü bulunan Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Çetinkaya'nın "Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yok" dediği öğrenildi.
Isparta'nın Gönen ilçesinde AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, kürsüde konuşma yaptığı sırada belediye hoparlöründen anons yapılmaya başlandı. Anons sesi kendisini bastırınca konuşmasına ara veren Er, başını hoparlörlere doğru çevirerek "Sesimizi kesemezsin, başaramazsın" diyerek bağırdı.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi görüyor. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takımının 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldığı Al-Shabab maçında, rakip takım tribünlerinin, Lionel Messi lehine yaptığı tezahüratlara tepki gösterdi. Ronaldo'nun taraftarlara yönelik hareketi sosyal medyada geniş yankı buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
70 yaşına diren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti. 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı dikkat çekti.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
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