Adana'da Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı - Son Dakika
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Adana'da Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı

Adana\'da Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anasınıfı öğrencilerine polis meslek tanıtımı yaparak, çocuklara olaylar karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Polis, bilgilendirmenin ardından, çocuk polis kimliği hediye etti. - ADANA

26.02.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Adana'da polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anasınıfı öğrencilerine polis meslek tanıtımı yaparak, çocuklara olaylar karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. Polis, bilgilendirmenin ardından, çocuk polis kimliği hediye etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Polis Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek Tanıtımı Yaptı - Son Dakika

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