Adana'da polis gençlere sertifikalarını verdi

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Adana'da polis "Gücümüz Sevgimiz" projesi çerçevesinde "Amigurami ve Dolgu Bebek Kursu"da eğitime tamamlayan 30 gence sertifikalarını verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde "Gücümüz Sevgimiz" projesini başlattı. Proje çerçevesinde "Amigurami ile Dolgu Bebek Kursu" düzenlendi. Kurslara 24 yaş altı 45 genç katıldı.

Haziran ayında başlayan kurslarda 30 kişi eğitimi tamamladı. Eğitimi tamamlanan gençlere polis tarafından sertifikaları takdim edildi. - ADANA