Adana\'da polis 2023 yılında kumarhanelere baskın düzenleyerek 823 kişiyi yakaladı

Adana'da polis 2023 yılında "oyuncu" kılığına girip birçok kumarhaneye yaptığı baskınlarda yıl genelinde 823 kişiyi yakalarken 3 milyon 337 bin 265 TL idari para cezası uygulandı. 422 kişiye de adli işlem yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasadışı kumara yönelik çalışmalarına 2023 yılında hız kesmeden devam etti. Bu çerçeveden yıl genelinde 381 kıraathane, kulüp, ev ve iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Polis "oyuncu" kılığına girip bu kumarhanelere baskın yaptı. Yapılan baskınlarda kumar oynarken suçüstü yakalanan 823 kişiye 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası uyguladı. Kumar oynatan ve oynayan kişiyle birlikte hareket eden 422 kişiye ise "kuma oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.

Kumar olaylarında ise 227 bin 221 TL para da ele geçirildi. - ADANA