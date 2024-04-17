Adana\'da Rottweiler Köpeği Tarafından Isırılan 4 Yaşındaki Asel Uğraş Taburcu Oldu

Adana'da annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırılan 4 yaşındaki Asel Uğraş taburcu oldu. Korku dolu anları anlatan Uğraş, "Köpeğin sahibi ve köpeğin tutuklanmasını istiyorum" dedi.
Olay, 12 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Ray Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Asel Uğraş annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Kız çocuğu köpekten güçlükle kurtarılırken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri köpeği bulmak ve sahibini yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucunda köpeğin Sedat E.'ye ait olduğu belirlendi. Polis Sedat E.'yi gözaltına aldı. Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak bir ay önce Mümin K.'ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine polis Mümin K.'ye da gözaltına aldı.
Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
"Köpeğin sahibi ve köpeğin tutuklanmasını istiyorum"
Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 4 yaşındaki Asel Uğraş korku dolu anlar anlattı. Uğraş, "Köpek ilk annemin elini ısırdı. Sonra benim ayağımı ısırdı canım çok acıdı. Doktora gittik. Orada doktor bana dikiş attı. Köpek ısırdığında çok korktum ama şu an iyiyim. Köpeğin sahibinin tutuklanmasını istiyorum. Köpeği de tutuklansınlar, adamı da tutuklansınlar" dedi.
"Torunumun psikolojisi bozuldu, gözünü kapattığında 'köpek ısırdı' diyor"
Asel'in dedesi Ahmet Yüksel (60), "Kızım ve torunum bayramlaşmaya çıktığı sırada yoldan geçerken 'Rotweiler' cinsi köpeğin çocuğa saldırmasıyla annesi çocuğu kucaklıyor ve sonrasında köpek saldırıp annenin ve kızın çeşitli yerlerinden ısırmış. Biz köpek sahiplerini deşifre etmek amaçlı değil amacımız torunumun başına gelen başka bir gün başka insanların da başına gelebilir. Kimseden maddi yardım veya manevi yardım bekleme gibi bir isteğimiz yok. Devlet büyüklerinden tek ricam bu tür saldırgan türlerin beslenmemesi, evlerde barınmaması bizim tek amacımızdır. Torunumu hastaneden taburcu ettik, bir hafta sonra tekrar kontrole gideceğiz, sağlık durumuyla ilgili olarak henüz stabil bir durum yok. Torunumun psikolojisi bozuldu, gözünü kapattığında 'dede köpek yine beni ısırdı' diyor. Torunum yıprandı, annesi yıprandı. Vahşi köpek besleyenlere buradan sesleniyorum, sizden ricam köpeğinizi ağızlıksız, tasmasız sokağa bırakmayın, devletin vermiş olduğu yasaklara uyalım" ifadelerine yer verdi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Rottweiler Köpeği Tarafından Isırılan 4 Yaşındaki Asel Uğraş Taburcu Oldu - Son Dakika
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Gazze Şeridi'ne inşa edilecek liman için giden ABD Donanması'na ait geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri dönmek zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Liman inşaatının durumu ise henüz bilinmiyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan 41'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 'Komando Tazeleme Eğitimi'nde komandolar, dosta güven düşmana korku saldırdı. Balıkesir'den gelen birliklerin katıldığı eğitimde, Teröristle Mücadele Harekatı Eğitim ve Tatbikat Alanı kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, komandoların etkileyici performansı yer aldı.
Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını fark edip, minibüsü durdurmaya çalışan ve arkadan gelen sürücüleri uyararak kazayı önleyen trafik polisine Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından başarı belgesi verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?