Adana'da saat başına 12 motosiklet sürücüsüne ceza - Son Dakika
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Adana'da saat başına 12 motosiklet sürücüsüne ceza

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Adana'da trafik kurallarını hiçe sayarak abart egzoz kullanan, yarış yapıp trafiği tehlikeye düşüren 8 bin 662 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 1 ay içerisinde 8 bin 662 sürücüye cezai işlem uygulandı. Kontrollerde abart egzoz kullanan ve evrakları eksik olan 410 motosiklet trafikten men edildi.

25.07.2024 01:40
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Adana'da saat başına 12 motosiklet sürücüsüne ceza

Trafik kurallarını hiçe sayarak abart egzoz kullanan, yarış yapıp trafiği tehlikeye düşüren 8 bin 662 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

ADANA - Adana'da kurallara uymayarak kentin huzurunu bozan motosikletli sürücülere yönelik denetimlerde 1 ay içerisinde 8 bin 662 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik kurallarına uymayarak sokaklarda yarışan, abart egzoz kullanan ve diğer sürücüleri tehlikeye atan motosikletli sürücülere yönelik gelen şikayetlerin ardından şehrin birçok noktasında uygulama başlatıldı.

Kentte 30 gün boyunca kurallara uymayan motosikletlere yönelik yapılan çalışmada adeta sürücülere ceza yağdı. Trafik polisleri bir ay içerisinde 226 bin 604 motosikleti kontrol etti.

Saatte 12 sürücüye ceza yağdı

Trafik ekipleri yaptıkları kontroller sırasında "kask takmayan, abart egzoz kullanan, ehliyeti olmayan, trafiği tehlikeye atan" sürücüleri durdurdu. Polis denetimlerde saatte 12 sürücüye cezai işlem uyguladı. Polis bir ay içinde toplamda 8 bin 662 sürücüye para cezası uyguladı. Yapılan kontrollerde abart egzoz kullanan, evrakları eksik olan 410 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da saat başına 12 motosiklet sürücüsüne ceza - Son Dakika

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