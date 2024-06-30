Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde 18 yaşındaki genç, evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren faillerin peşine düştü.

30.06.2024 14:16
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Adana'da 18 yaşındaki genç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradıktan iki gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre göre, Kerim Kalır (18) evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Kalır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Genç olayı görenlerin vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan faillerin peşine düştü. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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