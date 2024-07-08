Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas Haşmet ağır yaralandı. Olayda çocuğun bacağından yaralandığı ve bayıldığı belirtildi. Abbas Haşmet, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

08.07.2024 10:38
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Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Abbas, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Temmuz saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Abbas yere yığıldı. Çocuğun arkadaşları, haber vermek için ailesinin yanına gitti. Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan çocuğa saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları, gelip köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan çocuk, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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