Adana\'da sokak ortasında silahlı kavgada öldürülen kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Adana'da sokak ortasında silahlı kavgada başından vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cafer Gültekin (35), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi, Cafer Gültekin'i tabanca ile başından vurup olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.

Polisin olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor. - ADANA