 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı

Adana'da bir kişi, Starbucks'a pompalı tüfekle ateş açarak iş yerini yerle bir etti. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, sivil bir polis şüpheliyi yakaladı. Müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Adana\'da Starbucks\'a silahlı saldırı
13.12.2023 - 23:52,
Abone Ol

Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı

ADANA - Adana'da kahve zinciri Starbucks'a müşteriler içeride bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açan şahıs, ardından iş yerini yerle bir etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda tesadüfen bölgeden geçen sivil polis şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Starbucks'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi içeride oturan vatandaşlara " Filistin'de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

O sırada içeride bulunan vatandaşlar, tuvaletlere ve kapalı olan alanlara saklandı. Şüpheli şahıs daha sonra içeri girerek iş yerindeki tüm eşyaları dağıttı.

Bölgeden geçen sivil bir polis, hemen müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra çok sayıda poliste olay yerine geldi. İçeride bulunan müşteriler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Starbucks, Adana, Saldırı, Güvenlik, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı - Son Dakika


23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Fenerbahçe'den Umut Nayir ve eşine başsağlığı mesajı Fenerbahçe'den Umut Nayir ve eşine başsağlığı mesajı
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27
İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek

Son Dakika
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Fenerbahçe'den Umut Nayir ve eşine başsağlığı mesajı
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement