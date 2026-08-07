Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovaladı - Son Dakika
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Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovaladı

Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovaladı
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Adana'da taziye evinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla husumetlilerini kovaladı. Polis inceleme başlattı.

Adana'da taziye evinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi belindeki tabancayı çıkararak husumetlilerini kovaladı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının taziyesi için taziye evinde bulunan husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan bir kişi belindeki tabancayı çıkararak husumetlilerini kovalamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar silahlı şahsı sakinleştirirken, kavga eden tarafları da ayırdı. Taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovaladı - Son Dakika

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