Adana\'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu

Adana'da çok sayıda çocuk, bir otomobilin kaput ve bagajında tehlikeli yolculuk yaptı. 'Bu kadarı da olmaz' dedirten o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nin ara sokaklarında çekilen görüntülerde bir otomobilin bagajında ve kaputunda çok sayıda çocuğun yolculuk yapması dikkat çekti. Tıka basa dolu otomobilin içindeki çocuklardan bazıları da açık kapılardan sarktı.

Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, sokaklarda ilerleyerek gözden kayboldu. - ADANA