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Adana'da Tır İçerisinde Silah Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Tır İçerisinde Silah Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırda yapılan aramada silah yapımında kullanılan 2 bin 420 parça malzeme ele geçirdi. Tır sürücüsü tutuklandı.

Adana\'da Tır İçerisinde Silah Yapımında Kullanılan Malzemeler Ele Geçirildi
28.12.2023 - 10:02,  Güncelleme: 10:04
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Adana'da polisler bir tır içerisinde silah yapımında kullanılan 2 bin 420 parça malzeme ele geçirdi. Tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretini önlemek için yaptığı çalışmalarda bir tırın içerisinde çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler tırı durdurarak, sürücü Abdurrahman K.'yı gözaltına aldı.

Ekipler tırda yaptıkları arama çalışmalarında tabanca yapımında kullanılan 493 kurma kolu, 493 tetik tertibatı ve pimleri, 493 tetik alt muhafazası, 493 tetik muhafazası üst kapağı ve 448 iğne mekanizme tertibatı olmak üzere toplamda 2 bin 420 parça ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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