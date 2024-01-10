Adana\'da Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun hastaneler çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına 01 AAY 441 plakalı tır çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tırın çarptığı kadının öldüğünü belirledi.

Polis incelemesinde ölen kadının üzerinden kimlik çıkmadı. İncelemelerin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA