Adana'da trafik ışıklarına yuva yapan kumru ve yavruları için polisler harekete geçti - Son Dakika
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Adana'da trafik ışıklarına yuva yapan kumru ve yavruları için polisler harekete geçti

Adana'nın Kozan ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak havada trafik ışıklarının üzerine yuva yapan bir kumru ve yavruları için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, kumruyu ve yavrularını sıcaktan korumak için gölgelik yaptırdı. Anne kumru, ekiplerin yuvadan uzaklaşmasını bekledikten sonra yavrularının yanına döndü.

22.06.2024 14:39
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Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ışıklarının üzerine yuva yapan kumru ve yavruları için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, gölgelik yaptırarak kumruyu ve yavrularını sıcaktan korudu.

Adana'nın Kozan ilçesinde 40 dereceyi aşan sıcak havada bir kumru, yavrularıyla birlikte trafik ışıklarının üzerine yuva yaptı. Konunun İhlas Haber Ajansı tarafından 'Dayanılmaz sıcakta ölümüne annelik' başlıklı haber olmasının ardından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kumrunun sıcaktan daha fazla etkilenmemesi için yuvasına gölgelik yaptırdı.

Kumrunun yuva yaptığı trafik ışıklarına gelen polis ekipleri, kumrular için yaptırdıkları gölgeliği trafik ışığının üzerine monte ettirdi. Anne kumru bir süre çalışmayı izleyerek ekiplerin yuvadan uzaklaşmasını bekledi.

Gölgeliği takan usta Musa Yıldırım, polislerin bu anlamlı talebi ile hemen bir korumalık yaptıklarını kaydederek, "Bu sıcakta biz dayanamazken bu kuş nasıl dayanmış. Çok anlamlı bir davranış oldu" dedi. Gölgeliğin takılmasının ardından anne kumru da yavrularının yanına geldi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da trafik ışıklarına yuva yapan kumru ve yavruları için polisler harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da trafik ışıklarına yuva yapan kumru ve yavruları için polisler harekete geçti - Son Dakika
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