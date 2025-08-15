Adana\'da Trafik Kazası: Ağabey \'Kardeşim Katledildi\' Dedi

Adana'da yapılan bir hatayla meydana gelen kazada can veren 2 çocuk babasının ağabeyi İbrahim Pişkin, "Ticari taksi şoförü yaptığı hata ile kardeşimi katletmiştir. Bu bir kaza değildir" dedi.

Kaza, 12 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ç. (61) idaresindeki 01 T 0193 plakalı ticari taksi, ana yoldan yolun karşısına yaya geçidinden geçmek için manevra yaptı. Aynı yolda seyir halinde olan Hıdır Pişkin (32), kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklet ile taksiye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Pişkin'in, bir zincir marketin unlu mamuller bölümünde çalıştığı, kaza anında ise evine dönmek üzere yolda olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Pişkin'in çocuklarından birinin kas hastalığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na defnedildi. Ticari taksi sürücü M.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kardeşimi katletmiştir"

Kazada hayatını kaybeden 2 çocuk babasının ağabeyi İbrahim Pişkin, "Saat 16.30 civarında yengemin eşini araması, telefonu polis memurunun açmasıyla öğrendik. 5 Ocak Devlet Hastanesine gittiğimizde vefat haberini aldık. Kardeşim her gün kullandığı yol güzergahında her zaman ki gibi ilerlerken bir ticari taksi şoförü yaptığı hatayla kardeşimi katletmiştir. Bu bir kaza değildir" dedi

Acılı ağabey, "Sadece bizim canımız değil başka canlar da var. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Güvenlik kamera görüntüleri var her şey ortada. İnşallah gereken yapılır" diye konuştu. - ADANA