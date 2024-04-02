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Adana'da trafikte tartışan şehir eşkıyaları yakalandı - Son Dakika
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Adana'da trafikte tartışan şehir eşkıyaları yakalandı

Adana\'da trafikte tartışan şehir eşkıyaları yakalandı

Adana'da trafikte tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında öldüresiye döven ve aracını parçalayan şehir eşkıyaları, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheli, mahkemece cezaevine gönderildi.

02.04.2024 10:04  Güncelleme: 10:08
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Adana'da trafikte tartıştıkları sürücüyü eşinin yanında öldüresiye dövüp ardından aracını parçalayan şehir eşkıyalarını Seyhan polisi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.M. (34) eşiyle birlikte Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babasının yanına gitti, ardından markete gidip alışveriş yaptıktan sonra otomobiliyle caddeye çıkmak istedi. A.M. caddeye çıkacağı sırada yanından motosiklet ile geçen İsa Can Ö. (22), Murat A. (21) ve Kudret E. (21) "Yola böyle mi çıkılır" diyerek kendisine tepki gösterdi. Otomobil sürücüsü A.M. ise normal şekilde çıktığını söyledi. Bunun üzerine motosikletliler A.M. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüphelilerden İsa Can Ö., A.M.'ye saldırıp bıçak çekti. A.M. koşarak bıçak darbelerinden kaçmaya çalışırken, eşi Ö.M. de şüphelilere engel olmaya çalıştı.

Saldırganlar A.M.'yi öldüresiye darp ederken daha sonra da otomobilinin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Şahıslar daha sonra motosikletlerine binerek kaçtı.

Şehir eşkıyaları Seyhan polisinden kaçamadı

A.M.'nin ihbarı üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Seyhan devriye ekipleri, şüpheli şahısların kaçtıkları motosikletlerinin plakasını ve eşkal bilgilerini aldı. Bölgeyi adeta ablukaya altına alan devriye ekipleri söz konusu 3 şehir eşkıyasını da olay yerine yakın yerde yakaladı.

Polis merkezine götürülen magandalar, A.M.'nin küfür ettiğini iddia edip, "Eşinin yanında tartışmak istemediğimizi söyledik. Aracından inip üzerimize yürüdü" diyerek kendilerini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen magandalardan İsa Can Ö. ve Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Kudret E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da trafikte tartışan şehir eşkıyaları yakalandı - Son Dakika

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