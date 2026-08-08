Adana’daki göçükte çalışma sırasında kaya parçası düşmüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana’daki göçükte çalışma sırasında kaya parçası düşmüş

Adana’daki göçükte çalışma sırasında kaya parçası düşmüş
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi tünelinde göçük meydana geldi. Kaya parçasının düşmesi sonucu 5 işçiden 2'si göçük altında kaldı; 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar sırasında yaşanan göçüğün kaya parçasının düşmesiyle gerçekleştiği öğrenildi. İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, "İki arkadaşımız kayanın altında kalmış. Birisi hastaneye gitti. Birisi de maalesef rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Acı bir olay" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Musullu Mahallesi'nde Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında devam eden tünel çalışmaları sırasında meydana geldi. Tünelde güçlendirme betonu çalışması yapıldığı sırada tavandan yaklaşık 1,5 metre çapında kayanın koparak düşmesi sonucu göçük yaşandı. Göçük altında kalan 5 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 işçi kayanın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu işçilerden Necmettin Tok'un cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralanan Bekir Çelik ise ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Göçükten kendi imkanlarıyla çıkan 3 işçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından İmamoğlu Kaymakamı İbrahim Şenkon, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

"Tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş"

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, olayın tünelin son bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Tünelin son 20-30 metresiydi. Yedigöze İçme Suyu tünelimiz bu. Arkadaşlar temizliğini yapmış. Güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş. İki arkadaşımız altında kalmış. Birisi hastaneye gitti. Birisi de maalesef rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Acı bir olay. Burada çalışan arkadaşlar haber verdi, hemen geldik. İtfaiye, AFAD geldi. Cenazemizi aldık çıkarttık" dedi.

Öte yandan, Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise göçükle ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, İmamoğlu, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana’daki göçükte çalışma sırasında kaya parçası düşmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Bir annenin en acı günü 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 18:00:16. #7.13#
SON DAKİKA: Adana’daki göçükte çalışma sırasında kaya parçası düşmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.