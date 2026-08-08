Adana’daki göçükte çalışma sırasında kaya parçası düşmüş

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedigöze İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar sırasında yaşanan göçüğün kaya parçasının düşmesiyle gerçekleştiği öğrenildi. İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, "İki arkadaşımız kayanın altında kalmış. Birisi hastaneye gitti. Birisi de maalesef rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Acı bir olay" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Musullu Mahallesi'nde Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında devam eden tünel çalışmaları sırasında meydana geldi. Tünelde güçlendirme betonu çalışması yapıldığı sırada tavandan yaklaşık 1,5 metre çapında kayanın koparak düşmesi sonucu göçük yaşandı. Göçük altında kalan 5 işçiden 3'ü kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 işçi kayanın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu işçilerden Necmettin Tok'un cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralanan Bekir Çelik ise ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Göçükten kendi imkanlarıyla çıkan 3 işçinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından İmamoğlu Kaymakamı İbrahim Şenkon, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

"Tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş"

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, olayın tünelin son bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Tünelin son 20-30 metresiydi. Yedigöze İçme Suyu tünelimiz bu. Arkadaşlar temizliğini yapmış. Güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş. İki arkadaşımız altında kalmış. Birisi hastaneye gitti. Birisi de maalesef rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Acı bir olay. Burada çalışan arkadaşlar haber verdi, hemen geldik. İtfaiye, AFAD geldi. Cenazemizi aldık çıkarttık" dedi.

Öte yandan, Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise göçükle ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.