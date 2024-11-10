Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Adana'da narkotim ekipleri uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik metruk binalarda uygulama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli, Seyhan Mahallesi, Süleyman Vahit Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi ve Çukurova Caddesi'nde uygulama yaptı.

Narkotim ekiplerinin uygulamasında trafikte ve metruk binalarında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. - ADANA