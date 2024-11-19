Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Tutuklama

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Adana'da 13 gün süren operasyonda 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 67 şüpheli tutuklandı.

19.11.2024 18:31
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Adana'da 70 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirilirken 67 torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri 13 gün boyunca yaptığı operasyonlarda 70 kilo 600 gram uyuşturucu ve 7 bin 956 uyuşturucu hap ele geçirirken, 67 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-16 Kasım tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde polis, 55 kilo 96 gram esrar, 11 kilo 860 gram metamfetamin, 7 bin 956 uyuşturucu hap, 2 kilo 15 gram bonzai, 1 kilo 107 gram bonzai maddesi, 263 gram kokain, 254 gram eroin, 103 kök Hint keneviri ve 9 ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 93 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 67'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 26'sı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 67 Tutuklama
Kaynak: İHA

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