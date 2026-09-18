Adana\'da uyuşturucu operasyonunda 58 şüpheli yakalandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 58 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 Eylül 2026 tarihinde il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında toplam 58 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 294 bin 364 adet sentetik ecza, 24 kilo 600 gram skunk, 1 kilo 549 gram metamfetamin, 1.500 mililitre Gama-Hidroksibütirat (GHB), 50,85 gram kokain, 11,44 gram sentetik kannabinoid, 1,7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 9,88 gram esrar ve 10 adet ekstazi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca bulundu.