Adana'da uyuşturucu ticaretinden aranan 10 hükümlü torbacı operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon - Son Dakika
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