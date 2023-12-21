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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kadın Serbest, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kadın Serbest, 1 Kişi Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2'si kadın 3 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan iki kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığını öne sürdüğü Mehmet G. ile Dilek T.'yi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üst aramalarında 5 uyuşturucu hap, 0.25 gram metamfetamin ve 6.74 gram esrar ele geçirildi. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde de çalışma yapan ekipler, Sebiha A. isimli kadını yakalarken üzerinden 673 uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken Mehmet G. tutuklandı diğer iki kadında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Adana\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kadın Serbest, 1 Kişi Tutuklandı
21.12.2023 - 09:46,
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Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2'si kadın 3 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan iki kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığını öne sürdüğü Mehmet G. ile Dilek T.'yi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üst aramalarında 5 uyuşturucu hap, 0.25 gram metamfetamin ve 6.74 gram esrar ele geçirildi.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde de çalışma yapan ekipler, Sebiha A. isimli kadını yakalarken üzerinden 673 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken Mehmet G. tutuklandı diğer iki kadında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kadın Serbest, 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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