Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi

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Adana'da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangından dolayı en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

22.10.2024 09:52
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Adana'da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıka yangından dolayı en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı kondu.

ANNE KURTULDU

Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu. Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Annenin evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Adana\'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bülent Kar:
    daha sicak adana bu ne elektirikli battaniyesi 32 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok acı bir durum 32 0 Yanıtla
  • Ha Ye:
    Ulan gurzo bu sıcakta ne elektrikli ısıtıcı 19 7 Yanıtla
  • Hasan Gökan Ünal:
    Offfff offff 20 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Allah Rahmet eylesin Kaçak Elektrik tabiki 12 4 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    kaçak elektrik kullanırsa olacağı bu Allah sabır versin 5 7 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Yazık olmuş çok üzüldüm çocuklara 12 0 Yanıtla
  • Aksun Kirdagezen:
    Allah ım ya Rabbim 11 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    normal bangladeşte bu tür olaylar ihmali olanlar cezalandırılıp 1 ay sonra salınmamalı 8 0 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Yoksulluk canlar aldı yine.. 7 0 Yanıtla
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