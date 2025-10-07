Adana'da Yangın: İki Engelli Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adana'da Yangın: İki Engelli Kardeş Hayatını Kaybetti

Adana\'da Yangın: İki Engelli Kardeş Hayatını Kaybetti
07.10.2025 08:51
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında konuşma ve işitme engelli iki kardeş hayatını kaybetti.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev çökünce işitme ve konuşma engelli ağabey ve kardeşi hayatını kaybetti . Edinilen bilgiye göre olay, Saimbeyli'ye bağlı Maltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı.

Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti

YANGINI KİMSE FARK ETMEYİNCE İKİ KATLI EV ÇÖKTÜ, İKİ KARDEŞ ENKAZ ALTINDA KALDI

Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı. Bu sırada yangın yandaki eve de sıçradı. Yan evdeki kadın yangını fark edip durumu 112'ye bildirip, işitme ve konuşma engelli kocasını da kurtardı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası iki evdeki yangın da söndürüldü. Ekipler yaptıkları çalışmadı ağabey ve kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yangın: İki Engelli Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da Yangın: İki Engelli Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
