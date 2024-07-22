Adana'da yaşlı adam, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü çocuğu dövdü

3.Sayfa

Adana'da yaşlı bir adam, kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki erkek çocuğunu dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yoldan geçerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Yumruklarla çocuğu darbeden kişiye çevredekiler müdahale etti. Çocuk, çevredekiler tarafından adamın elinden güçlükle alınıp uzaklaştırıldı. Yaşananlar, çevredeki başka bir kişinin cep telefonuyla görüntülendi. Olayın ardından polis merkezine giden çocuk, saldırgandan şikayetçi oldu. - ADANA