Adana\'da Yavru Kedi Kurtarıldı

Adana'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda bir vatandaş aracına binmek üzereyken, kedi sesi duydu. Sesin motor kısmından geldiğini fark eden sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Kurtarılan kedi tekrar doğal ortamına bırakıldı. - ADANA