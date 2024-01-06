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Adana'da Yolcu Otobüsü Gişelere Çarptı, Yangın Çıktı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Yolcu Otobüsü Gişelere Çarptı, Yangın Çıktı: 6 Yaralı

Adana'da, A.A firmasına ait yolcu otobüsü gişelere çarpması sonucu çıkan yangında 6 kişi yaralanırken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

06.01.2024 - 10:29,
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Adana'da, A.A firmasına ait yolcu otobüsünün gişelere çarpması sonucu çıkan yangında 6 kişi yaralanırken araç demir yığınına döndü.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Pozantı istikametindeki batı gişelerinde meydan geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 01 AAS 601 plakalı yolcu otobüsü gişelerde beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bir anda alev aldı. İçerisinde bulunan yolcular son anda tahliye edilerek ölmekten kurtarıldı. Ancak 6 yolcu yanarak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazada alev topuna dönen otobüs ise itfaiye tarafından söndürüldü. Ancak araç tamamen demir yığınına döndü. - ADANA

Adana\'da Yolcu Otobüsü Gişelere Çarptı, Yangın Çıktı: 6 Yaralı
Kaynak: İHA
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Gaziantep, Pozantı, Tarsus, Adana, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Yolcu Otobüsü Gişelere Çarptı, Yangın Çıktı: 6 Yaralı - Son Dakika
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