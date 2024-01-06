Adana\'da Yolcu Otobüsü Gişelere Çarptı, Yangın Çıktı: 6 Yaralı

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Adana'da, A.A firmasına ait yolcu otobüsünün gişelere çarpması sonucu çıkan yangında 6 kişi yaralanırken araç demir yığınına döndü.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Pozantı istikametindeki batı gişelerinde meydan geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 01 AAS 601 plakalı yolcu otobüsü gişelerde beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs bir anda alev aldı. İçerisinde bulunan yolcular son anda tahliye edilerek ölmekten kurtarıldı. Ancak 6 yolcu yanarak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazada alev topuna dönen otobüs ise itfaiye tarafından söndürüldü. Ancak araç tamamen demir yığınına döndü. - ADANA