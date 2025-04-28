Akrabasını zeytinlikte istismar etti, ilk duruşma tüm rezilliği ortalığa saçıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Akrabasını zeytinlikte istismar etti, ilk duruşma tüm rezilliği ortalığa saçıldı

Akrabasını zeytinlikte istismar etti, ilk duruşma tüm rezilliği ortalığa saçıldı

Adana'da 19 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli akrabası kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 42 yaşındaki M.T., hakim karşısına çıktı. M.T., "Uyuyordum" diyerek suçlamayı kabul etmezken engelli kız, psikolog nezaretinde uğradığı cinsel istismarı ayrıntıları ile anlattı.

28.04.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi'nde 5 Aralık 2024 tarihinde iddiaya göre, zihinsel engelli G.G.S. (19), koyunları ahıra koyduğu sırada akrabası M.T. (42) kendisine el işareti yaparak, zeytin bahçesine çağırdı. Yanına gelen genç kıza kıyafetlerini çıkarmasını söyleyen M.T., genç kızın bu isteğini reddetmesi üzerine "Seni burada öldürürüm" diye tehdit etti. Korkan genç kızın kıyafetlerini çıkarması üzerine M.T., kıza cinsel istismarda bulundu. Ardından kıyafetlerini giymesini söyleyip, eve gönderdi. Eve giden genç kızın durumu annesi T.S.'ye anlatması üzerine anne polise giderek M.T. hakkında şikayetçi oldu.

TACAVÜZ İDDİASINI İNKAR ETTİ

Annenin şikayeti üzerine yakalanıp tutuklanan M.T. hakkında 'kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık M.T. ile müştekiler ve taraf avukatları ile Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı katıldı. Hayvan besiciliği işi yapan evli 2 çocuk babası sanık M.T., suçlamayı kabul etmedi.

Kayınbabasının evine gittiğinde evde kayınbabası ile G.G.S.'nin bulunduğunu iddia eden M.T., "Onlarla 3 dakika kadar oturdum. Sonra sebzeci geldi. G.G.S. ve kayınbabam sebzecinin yanına gittiler. Ben de saat 11.00 sıralarında uyudum ve 15.00 - 15.30 sıralarında da eşim beni uyandırdı. 'Hakkında G.'ye tecavüz ettiğin yönünde bir iddia var' dedi. Böyle bir şey yapmadım" diye ifade verdi.

EL İŞARETİ YAPTIĞINI HATIRLAMADI

Mağdur G.G.S.'nin avukatlarının soruları üzerine sanık M.T., G.G.S.'yi tanıdığını ifade ederek kendisini şöyle savundu: "Sürekli görüştüğümüz insanlar. Aklı biraz yani çocuksudur. G.'yi el işaretiyle çağırdığımı hatırlamıyorum ancak elimi kaldırarak G.'nin babasının nerede olduğunu sordum o da bana cevaben 'İmamoğlu'na gitti' dedi."

"ÇOCUĞUMA AÇIK SAÇIK VİDEOLAR İZLETİYORMUŞ"

G.G.S.'nin annesi müşteki T.S. ise sanığı saat 09.00-09.30 sıralarında sıkma yemeye geldiğinde gördüğünü belirterek, "Sonrasında sanık kızıma arka tarafa geç demiş ve kameraların görmediği yerde onu alıp evin arka kısmındaki zeytinliğe götürmüş. Saat 11.00 sıralarında G. yanıma geldi. Ben de niye geç geldiğini sordum. O da bana sanığın kendisini evin arka kısmındaki zeytinliğe götürdüğünü, orada kendisini soyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Sonra Elif abla var onu çağırdım ve durumu ona anlattım. O da bana 'emin misin' diye sordu. Kendisi de G. ile konuştu. G. kendisini odaya kapattı 'kendimi öldüreceğim' dedi. Bunun üzerine ben M.T.'yı aradım, kendisi cevap vermedi. Sonrasında Elif abla M.T.'nin eşini aradı. O da yanımıza geldi, 'eşim böyle şey yapmaz' dedi. Sonra eşi gidip sanığı evden getirdi, o da inkar etti. Sonra kızım G. 'evin arka tarafına gelin ayak izlerimi göstereyim' dedi. Biz de, ben, Elif Sert ve G. beraber gittik ve orada ayak izlerini gördük. Bunun üzerine sanığın eşini çağırdık. 'Gel ayak izlerini gör' dedik. O da geldi gördü. Sonrasında Elif Sert bana 'çocuğunu al hastaneye götür' dedi. Biz beraber önce şehir hastanesine gittik. Orası şikayetçi olmamız gerektiğini söyleyince biz de karakola gidip şikayetçi olduk. Öncesinde de sanık çocuğuma açık saçık videolar izletiyormuş. Kızım korkusundan bana söylemiyormuş. Şikayetçiyim" dedi.

ENGELLİ KIZ İSTİSMARI AYRINTILI ANLATTI

Daha sonra görüşme odasında psikolog nezaretinde mağdur G.G.S.'nin ses kaydı ile ifadesi alındı. Engelli kız, sanığın kendisine nasıl ve nerede cinsel istismarda bulunduğunu ayrıntılarıyla anlattı.

TUTUKLU YARGILANACAK

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, mağdur engelli kızın İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek suç tarihinde herhangi bir akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunup bulunmadığı, varsa bu durumun hekim olmayanlar ile çevresinde yaşayanlar ile ya da kendisini tanıyanlarca anlaşılıp anlaşılamayacağı, beyanlarına itibar edilip edilemeyeceği, tespit edilen zeka durumunun kendisine yönelik nitelikli cinsel saldırı eyleminin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğine etkisinin bulunup bulunmadığı, eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendini savunup savunamayacağı hususunda rapor alınmasını kararlaştırıp duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Engelliler, Mahkeme, 3-sayfa, Zeytin, Güncel, Hakim, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akrabasını zeytinlikte istismar etti, ilk duruşma tüm rezilliği ortalığa saçıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    YAV,.,ŞKKKKKKKKKKK 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevi yönetiminden Esila Ayık iddialarına yalanlama: Sağlık problemi yaşamamış ve durumu iyi Cezaevi yönetiminden Esila Ayık iddialarına yalanlama: Sağlık problemi yaşamamış ve durumu iyi
Esad’ın kuzeni, Suriye’de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti
Hamas’tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var Hamas'tan İsrail askerlerine ağır darbe: Ölü ve yaralılar var
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefim yok Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefim yok
Görüntüler Bölgesel Amatör Lig’den Eskişehirspor’un maçını 33 bini aşkın taraftar izledi Görüntüler Bölgesel Amatör Lig'den! Eskişehirspor'un maçını 33 bini aşkın taraftar izledi
USKAİD’in genel kuruluna Adalet Bakanı Tunç’tan sürpriz ziyaret USKAİD'in genel kuruluna Adalet Bakanı Tunç'tan sürpriz ziyaret
İsrailli generalden Gazze itirafı: Hamas’ı yenemedik İsrailli generalden Gazze itirafı: Hamas'ı yenemedik
Zirvede kupalar eşitlendi İngiltere Premier Lig’de şampiyon Liverpool oldu Zirvede kupalar eşitlendi! İngiltere Premier Lig'de şampiyon Liverpool oldu
Maltepe’de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi Maltepe'de petshop görünümlü depoda 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Galatasaray, Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti
Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

16:31
6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri inanılmaz
6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri inanılmaz
16:14
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada
15:41
Neredeyse her gün tüketiyoruz Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı
14:15
İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz’de elektrikler kesildi
İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi
13:44
Türkiye, Pakistan’a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi MSB’den açıklama var
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var
23:46
Samsun’da heyelan Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da heyelan! Dağdan kopan kayalar aracın üstüne düştü, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti
23:39
BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
23:31
El-Mesire duyurdu ABD’den Yemen’e yeni bombardıman
El-Mesire duyurdu! ABD'den Yemen'e yeni bombardıman
22:56
İstanbul’da 3.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem
22:53
Elazığ’daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı
Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı
22:25
Naci Görür’den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun
22:22
Fransa’da yangın faciası Türk ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti
Fransa'da yangın faciası! Türk ailenin 3 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2025 17:06:28. #7.12#
SON DAKİKA: Akrabasını zeytinlikte istismar etti, ilk duruşma tüm rezilliği ortalığa saçıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.