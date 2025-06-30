Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor: Canlı Yayın Tepkisi - Son Dakika
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Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor: Canlı Yayın Tepkisi

Adana\'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor: Canlı Yayın Tepkisi
30.06.2025 21:37  Güncelleme: 21:42
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın sırasında bir vatandaşın alevlerin ortasında canlı yayın yapması tepkilere yol açtı. Yangında evler boşaltıldı, hayvanlarını kurtarmak için mücadele edenler oldu.

Adana'nın Kozan ilçesi kırsalındaki bir mahallede çıkan orman yangınına 5 saattir havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına karşı seferber olan vatandaşlar, hayvanlarını kurtarmak için canlarını hiçe saydı. Yangınla mücadele sürerken bir vatandaşın sosyal medya üzerinden, alevlerin ortasında canlı yayın yapması tepki çekti.

Yangın, saat 15.30'da sıralarından Boztahta Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Havadan 2 helikopterle müdahale edilirken karadan da çok sayıda arzöz ve ilk müdahale aracıyla ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kozan Belediyesinin de iş makineleri ve tanklarla su desteği verdiği bölgede ise birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Demirciler mevkiinde birçok evin çevresine kadar ulaştı.

İHA ekibi vatandaşlara destek oldu

Yangın sırasında Ayşe Özbulat, evinin bahçesinde bulunan tavuklarını kurtarmaya çalıştı. Alevlerin yükseldiği sırada bölgede haber takibi yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, yaşlı kadın ile torununu araçlarına alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.Özbulat'ın oğlu Mustafa Özbulat ise, evde mahsur kalan köpekleri "Kibar"ı kurtarmak için tehlikeye aldırmadı. Yoğun duman ve alevlere rağmen eve giren Özbulat, hayvanı alarak güvenli alana taşıdı. Kurtardığı köpeğini dakikalarca sevip sarılan Özbulat, "Köpeğim içeride kaldı, vicdanım rahat etmedi. Çok korkmuş. Ben de korktum ama almak zorundaydım. Diğer hayvanlarımızı kurtaran jandarma ekiplerine ve siz basın mensuplarına da teşekkür ederim" dedi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Ayşe Özbulat, "Yangın haberini alınca yayladan hemen geldik. Tavuklarım evin çevresindeydi, bırakmak istemedim. Allah razı olsun, sağ olsun ekipler bizi ve hayvanları kurtardı" diye konuştu.

Alevlere karşı büyük mücadele

Kozan, Kadirli, İmamoğlu ve Pozantı başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen çok sayıda ekip, bölgede yoğun söndürme çalışmasına ise devam ediyor. Helikopter ve uçaklarla havadan, arazöz ve itfaiyelerle karadan yapılan müdahaleye rüzgar zaman zaman kısmen engel oluyor.

Canlı yayın tepkisi

Yangınla mücadele sürerken sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler ise tepki topladı. Bir vatandaşın sosyal medya üzerinden, alevlerin ortasında canlı yayın yapması ve "Biz alıştık" demesi sosyal medyada büyük eleştiri aldı. Tehlikeye rağmen yapılan yayın, yangının ciddiyetini göz ardı eden sorumsuz bir tutum olarak değerlendirildi.

Jandarma ekipleri de bölge yollarında güvenlik önlemleri alırken, Kızılay, AFAD, Kozan Belediyesi, Ülkü Ocakları ve sivil toplum kuruluşları yangınla mücadele eden ekiplere ayran, su ve gıda desteği sağladığı bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kozan, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'daki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor: Canlı Yayın Tepkisi - Son Dakika

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