Adana'nın Feke ilçesinde evinde yalnız yaşadığı sırada komşusu tarafından ensesinden tabancayla vurularak ağır yaralanan ve kolundaki altın bilezikleri gasp edilen Müyesser Kızıloluk'un (52) öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 151 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden Kızıloluk'un katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin kararının ardından Kızıloluk ailesi adaletin yerini bulduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Olay, 22 Aralık 2024 tarihinde Adana'nın Feke ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk, mutfakta ensesinden tabancayla vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kızıloluk, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 151 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Kızıloluk kurtarılamadı.

Altın bilezikleri bozdurmaya çalışırken yakalandı

Cinayetin ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın şüphelisinin, ölen kadının komşusu Mustafa Kaan Ergen (37) olduğunu tespit etti. Özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Ergen, Kızıloluk'un kolundaki 25 ve 30 gramlık altın bilezikleri Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kuyumcuda bozdurmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Müyesser Kızıloluk'un öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması Kozan Adliyesinde görüldü. Ailenin ve yakınlarının da katıldığı duruşmada mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kaan Ergen'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca gasp ve diğer suçlardan da 36 yıl, haneye tecavüz ve ruhsatsız silah bulundurma suçlardan da 16 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme cezalarda indirim uygulamadı.

"İbretlik olsun"

Kararın ardından konuşan Müyesser Kızıloluk'un kardeşi Murat Kızıloluk, "Bugün adalet tecelli etti. Sayın savcımıza, hakimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet verildi. Bir daha başka insanların başına böyle olaylar gelmemesi için adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Kız kardeşinin vurulduğu ilk anlardan itibaren yanında olduğunu anlatan ablası Zuhal Kızıloluk ise, "Adalet yerini buldu, çok mutluyuz. Kız kardeşim Feke'de ensesinden vurulmuştu, bilezikleri alınmıştı. Bu süreçte hep hastanede, yoğun bakımda kardeşimizin yanındaydık. Kız kardeşler olarak onu hiç yalnız bırakmadık. Nihayet dava sonuçlandı. Karardan dolayı hakimimize ve savcılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Olay günü kardeşini ilk görenlerden olduğunu belirten ablası Nihal Kızıloluk da "Adalet yerini buldu. Kardeşimi ilk ben gördüm, gördüğümde çok kötü oldum. Vurulmuştu. Cinayetin ardından adaletin yerini bulmasına çok memnun oldum. Bir kadın olarak bu kararı çok önemsiyorum. Haberi duyan herkesin de sevineceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kızıloluk'un kardeşi Fatma Sakmen ise sanığın aldığı cezaların ardından tahliye olamayacağını umut ettiklerini belirterek, "Müyesser ablamın davasında adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı, ayrıca diğer suçlardan da cezaları var. Gasp, haneye tecavüz ve hırsızlık suçlarından da ceza aldı. Hiçbir şekilde indirim yapılmadı. Karardan çok memnun olduk. Bu süreçte hep yanımızda olan avukatımıza, savcımıza ve hakimimize teşekkür ediyoruz. İnşallah kadın cinayetleri de bu şekilde sonuçlanır, suçlular hak ettikleri cezaları alırlar. İbretlik bir ceza oldu. Bizim canımızı yaktılar" dedi.