Adana Feke'de ikinci orman yangınında ekipler ve köylüler müdahale ediyor
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler ve mahalle sakinleri müdahale ediyor. İlk yangında dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde bir orman yangını daha çıktı.
İlk yangın, ilçeye bağlı Tankerli Mahallesi Elemen Deresi mevkisinde çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Saat 15.30 sıralarında ise ilçeye bağlı Mansurlu Mahallesi İnderesi Yaylası Darboğaz mevkisinde yangın çıktı.
İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edilirken, mahalle sakinleri de yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve köylülerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
1 kişi yaralandı
Öte yandan ilk çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadında ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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