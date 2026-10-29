Adana Feke\'de sağanak sonrası heyelanla kapanan yol iş makineleriyle temizleniyor

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Tapan bölgesinde heyelan ve kaya düşmesine neden oldu. Yola düşen kayalar nedeniyle kapanan güzergahta Feke Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Feke ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Tenkerli Mahallesi Kapuz mevkii Tapan bölgesi grup yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kayaların yola düşmesi sonucu ulaşım aksadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Feke Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yola düşen kayaları temizleyerek yolu açmak için çalışma başlattı.

Feke Belediyesi ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.