Adana Feke'de sağanak sonrası heyelanla kapanan yol iş makineleriyle temizleniyor - Son Dakika
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Adana Feke'de sağanak sonrası heyelanla kapanan yol iş makineleriyle temizleniyor

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Adana Feke\'de sağanak sonrası heyelanla kapanan yol iş makineleriyle temizleniyor
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Adana Feke\'de sağanak sonrası heyelanla kapanan yol iş makineleriyle temizleniyor
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Adana'nın Feke ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Tapan bölgesindeki grup yolunda heyelan ve kaya düşmesine yol açtı. Yola düşen kayalar nedeniyle ulaşımın aksadığı güzergahta Feke Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kaya temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, Tapan bölgesinde heyelan ve kaya düşmesine neden oldu. Yola düşen kayalar nedeniyle kapanan güzergahta Feke Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Feke ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Tenkerli Mahallesi Kapuz mevkii Tapan bölgesi grup yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kayaların yola düşmesi sonucu ulaşım aksadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Feke Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yola düşen kayaları temizleyerek yolu açmak için çalışma başlattı.

Feke Belediyesi ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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