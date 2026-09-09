Adana İmamoğlu'nda orman yangınında evler ve zeytin bahçeleri kül oldu - Son Dakika
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Adana İmamoğlu'nda orman yangınında evler ve zeytin bahçeleri kül oldu

Adana İmamoğlu\'nda orman yangınında evler ve zeytin bahçeleri kül oldu
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Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkiinde dün çıkan orman yangınında evler, ahırlar ve zeytin bahçeleri hasar gördü. Yangında mahalle sakinleri Mikail Keskin ve Veli Keskin, canlarını zor kurtardıklarını ve zirai aletlerinin yandığını belirtti.

Adana'nın İmamoğlu ilçesi Elifçeler mevkiinde dün çıkan yangın sonrası geride acı manzara kaldı. Evlerin bahçeleri, ahırları alevlere teslim oldu. Korku dolu saniyeleri anlatan Mikail Keskin, "O saniyeler yaşanacak gibi değildi. Canımızı zor kurtardık. Yangın felaket gibi geldi, bir bakıyorsunuz orada bir bakıyorsun öbür tarafta" dedi.

İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkiinde çıkan orman yangında bölgedeki evler, ahırlar ve zeytin bahçeleri hasar gördü. Yangının ardından mahalle ve yanmış ağaçlar havadan görüntülendi.

"Canımı zor kurtardık"

Yangının sıçradığı mahallede yaşayan Mikail Keskin, "Ahırlarımız yandı, zirai aletlerimiz yandı. Zeytin bahçemizin çoğu yanmış. İneğimizin gölgeliği falan yanmış. Hayvanlarımızı ve traktörlerimizi güvenli alanlara taşıdık. O saniyeler yaşanacak gibi değildi. Canımızı zor kurtardık. Yangın felaket gibi geldi, bir bakıyorsunuz orada bir bakıyorsun öbür tarafta. Alevler öyle şiddetli geldi ki bomba gibi atıyor böyle çam kozalaklarını. Biz de buradan güvenli yerlere kaçtık" dedi.

"Tek çaremiz gitmekti, bıraktı her şeyi gittik"

Yangının sıçramasının ardından evini terk etmek zorunda kalan Veli Keskin ise "Evlerimiz yanmadı ama zirai aletlerimiz, ağıllarımız yandı. Zeytin bahçelerimiz yandı. Ağaçlarımız komple yanmış. Tek çaremiz gitmekti. Bıraktık her şeyi gittik. Yapacak bir şey yoktu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İmamoğlu, Üçtepe, Zeytin, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana İmamoğlu'nda orman yangınında evler ve zeytin bahçeleri kül oldu - Son Dakika

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