Adana Kozan'da Aranan 9 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da Aranan 9 Hükümlü Yakalandı

Adana Kozan\'da Aranan 9 Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda hırsızlık, adam yaralama, uyuşturucu satma gibi suçlardan aranan 9 hükümlü yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ele geçirildi. Modifiye edilmiş 4 araca işlem yapılırken, 5 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve 12 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi.

19.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:35
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Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 9 hükümlü yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 noktada 244 emniyet personeli bir hafta boyunca uygulama yaptı. Yapılan bu uygulamalarda hırsızlık, adam yaralama, uyuşturucu satma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 9 hükümlü yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ele geçirildi. 4 araca modifiyeden işlem yapılırken 5 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı, 12 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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