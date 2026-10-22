Adana Kozan'da piknikte 22 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kozan'da piknikte 22 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan'daki Dağılcak Mesire Alanı'nda arkadaşlık teklifini reddeden 22 yaşındaki genç kız, şüpheliyle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay yerinde yemek yiyen sivil uzman çavuşun yakaladığı şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki genç kızı piknikte ailesinin yanında pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber F. (42) ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gamber F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil uzman çavuş, müdahale edip Gamber F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ganber F., öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ganber F., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Yemek TarifiGüvenlik3. SayfaGüncelAdliyeAdanaKozanSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
3,5 aylık hamile Berna, çalıştığı GSM bayisinde tahralı saldırıda ağır yaralandı 3,5 aylık hamile Berna, çalıştığı GSM bayisinde tahralı saldırıda ağır yaralandı
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aziz Yıldırım’ın ’’Geliştirmek lazım’’ dediği futbolcusuna dev talip
Aziz Yıldırım'ın ''Geliştirmek lazım'' dediği futbolcusuna dev talip
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:22
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 19:26:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Adana Kozan'da piknikte 22 yaşındaki genç kızı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei