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Adana Kozan'da Sanayi Sitesinde Yangın: İş Yeri ve İki Otomobil Kül Oldu - Son Dakika
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Adana Kozan'da Sanayi Sitesinde Yangın: İş Yeri ve İki Otomobil Kül Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan küçük sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ve orman yangını söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında Recep Çelik'e ait lastik satış dükkanı kullanılamaz hale gelirken, iş yeri önünde bulunan araç lastikleri küle döndü ve yanında bulunan iki araç da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni polis ekipleri tarafından inceleniyor.

31.01.2024 03:06
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Sanayi sitesindeki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde gece saat 01.20 sularında küçük sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın, orman yangını söndürme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken iki otomobil de kül oldu.

Kozan'da küçük sanayi sitesinde Recep Çelik'e ait lastik satış dükkanında çıkan yangın AKOM ekiplerinin koordinasyonu, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü. İş yeri önünde bulunan araç lastikleri küle dönerken iş yeri yanında bulunan iki araç da yangında hasar gördü. Üç itfaiye aracının, Kozan orman yangını söndürme ekiplerinin de 2 arazöz ve su tankıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Adana Kozan\'da Sanayi Sitesinde Yangın: İş Yeri ve İki Otomobil Kül Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Kozan'da Sanayi Sitesinde Yangın: İş Yeri ve İki Otomobil Kül Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Kozan'da Sanayi Sitesinde Yangın: İş Yeri ve İki Otomobil Kül Oldu - Son Dakika
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