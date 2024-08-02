Adana Kozan'da Yangına Müdahale Eden Helikopter Kaza Geçirdi

3.Sayfa

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Kozan'da yangına müdahale etmek için barajdan su aldığı sırada kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 kişilik mürettebatın sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır. Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA