Adana Polisi İsrailli Organ Ticareti Şebekesini Çökertti - Son Dakika
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Adana Polisi İsrailli Organ Ticareti Şebekesini Çökertti

Adana polisi, sahte evraklarla Suriyelilerin böbreğini 1 milyon lira karşılığında satın alıp akraba gibi gösteren 5'i İsrailli 11 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yapılan incelemede Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki 'organ ticareti' şebekesi deşifre oldu. Suriyeli şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığı, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için alıcı İsrailli kişilerin akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği tespit edildi. Polis operasyonunda 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli, çok sayıda sahte pasaport ve dijital materyal ele geçirildi.

03.05.2024 19:14
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İsrailli organ şebekesi Adana polisi tarafından çökertildi

Adana polisi sahte evraklarla Suriyelilerin böbreğini 1 milyon lira karşılığında satın alıp akraba gibi gösteren 5'i İsrailli 11 kişiyi gözaltına aldı

ADANA - Adana'da polisin sahte pasaport üzerine yaptığı incelemede Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki 'organ ticareti' şebekesi deşifre oldu. Suriyeli şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığı, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için alıcı İsrailli E.A.M. ve S.A.S.'nin akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce sağlık turizmi için İsrail'den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2'sinin sahte olduğunu tespit etti.

Adana Havalimanı'ndan alınan güvenlik kameralarından detaylı görüntü ve fotoğraf incelemesi yapan ekipler, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Z.M.Z. ve A.S. olduğunu tespit etti.

Soruşturma derinleştirildi

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de alıcı İsrailli E.A.M. ve S.A.S.'nin akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

Organ ticareti deşifre oldu

Bu bilgiler doğrultusunda ekiplerin başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki 'organ ticareti' şebekesi deşifre oldu.

Organizatör turizm acentesi patronu çıktı

Ayrıca polisin yaptığı incelemede 7 şüphelinin yanı sıra Türkiye'deki organizatörlerin de turizm acentesi patronu M.A.U. ile E.D. ve F.Ö. isimli kadınlar olduğu belirlendi. Şebekenin İsrail ayağını ise M.A.S.'nin yönettiği tespit edildi. Bu bilgiler üzerine harekete geçen polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi. Böbrekleri 1 milyon lira karşılığında aldıkları öne sürüldü.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana Polisi İsrailli Organ Ticareti Şebekesini Çökertti - Son Dakika

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