Adana Pozantı'da jandarmanın aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Pozantı'da jandarmanın aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Pozantı\'da jandarmanın aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerindeki adreslerde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla bağlantılı şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
UyuşturucuJandarmaGüvenlik3. SayfaPozantıGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova’da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:55
Futbol tarihinde böylesi zor görülür Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:24:38. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Pozantı'da jandarmanın aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei