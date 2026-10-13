Adana Pozantı\'da jandarmanın aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adana Pozantı'da jandarmanın aramasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerindeki adreslerde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla bağlantılı şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca, av tüfeği, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Aşçıbekirli ve Dağdibi mahallelerinde belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, çok sayıda fişek ve mermi ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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