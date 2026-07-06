Adana- Pozantı otoyolunda meydana gelen tır kazası nedeniyle Adana yönü trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, 17.00 sıralarında Adana-Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkiinde meydana geldi. Kontrolden çıkan tır, otoyola devrildi. Kaza sonrası Adana yönüne ulaşım tamamen kapandı.
Devrilen tırın yükü karşı şeride geçmesi sebebiyle de Ankara yönüne ulaşım tek yönden kontrollü olarak ilerliyor.
Jandarma ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor. - ADANA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana-Pozantı Otoyolunda Tır Kazası - Son Dakika
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