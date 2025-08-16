Adapazarı\'nda Gruplar Arası Kavga

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Kavga, dün Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son buldu. - SAKARYA