Adapazarı\'nda Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık değeri 280 bin lira olan ziynet eşyası çalan iki şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı.

Adapazarı'nda bir evden yaklaşık değeri 280 bin lira olan ziynet eşyası çalınmasına ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, E.K. (39) ve T.Y. (40) isimli şüphelileri tespit etti. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen iki şüphelinin İstanbul'dan Sakarya'ya geldiklerini tespit eden ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen pense, tornavida, boru anahtarı gibi gereçler, telsiz ve yedek kıyafetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken T.Y. serbest bırakıldı. - SAKARYA